Цифровые волонтеры провели для школьников и студентов обучающую сессию в Балахне Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Активисты проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" провели обучающие мероприятия для школьников и студентов в Балахнинском округе. Учебно-практические занятия были приурочены ко Дню российского предпринимательства и Дню защиты детей.

В цифровых уроках, которые прошли на базе Балахнинскго филиала ННГУ, приняли участие более 120 человек. Руководитель проектного направления "Цифровые волонтеры" Максим Шахов рассказал ребятам о проекте, чем занимаются волонтеры, как можно попасть в их команду. А на "уроке цифровой гигиены" волонтеры при помощи презентации разъяснили основные правила, как безопасно и комфортно пользоваться информационными технологиями. Слушатели узнали, почему необходимо следить за количеством персональных данных, которые они оставляют в интернете, и как правильно защищать их от злоумышленников. По итогам был проведен квиз по данной теме.

Также для студентов и школьников была проведена проектная сессия по использованию ИИ-технологии для генерации бизнес-идей, продвижения проектов. Участники были поделены на группы, и каждая команда должна была при помощи нейросетей разработать свой проект, создать презентации и защитить свою работу. Одним из лучших был признан проект "Приложение для посещения музеев и мероприятий с бонусными баллами". Он будет доработан командой "Цифровой России" и отправлен на грантовый конкурс, а для других будет оказана помощь в реализации.

Кроме того, от спонсоров проекта Fosters PC волонтеры передали Центру обслуживания населения Балахнинского муниципального округа два персональных компьютера для обучения цифровой грамотности людей старшего поколения.

"Организация таких сессий – одна из наших приоритетных задач, помогающая повышать цифровую грамотность людей самого разного возраста. Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, полезным инструментом практически в любой сфере. И для безопасного и комфортного их использования мы учим "цифровой гигиене", защитите от кибер-мошенничества. Также обучаем работе в нейросети, которая в настоящее время стала популярна среди молодежи. Развитие искусственного интеллекта создает новые возможности для их образования и развития", - отметил региональный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Константин Верховинский.

Напомним, развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

В Нижегородской области "Единая Россия" реализует проект "Цифровые волонтеры" при содействии регионального министерства цифрового развития и связи и ИТ-компаний. Узнать более подробную информацию о проекте и подать заявку на участие можно в группе "ВКонтакте": "Цифровые волонтеры Нижний Новгород".