Начальник ГУ Минюста РФ по Нижегородской области проведет прием граждан Общество

Как сообщили в ведомстве, начальник ГУ Минюста РФ по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан, который пройдет 21 июня в приемной президента РФ в ПФО с 11:00 до 12:00.

Граждане смогут получить консультативную помощь по вопросам исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций.

Также жители региона смогут проконсультироваться по теме оказания международной правовой помощи, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них.

Помимо того, в ходе личного приема будут приниматься сообщения о фактах нарушениях прав граждан со стороны нотариусов, адвокатов и органов ЗАГС.

Отмечается, что посетить встречу с начальником ГУ Минюста РФ по региона можно по предварительной записи, которая будет открыта с 3 по 11 июня 2024 года. Записаться и получить дополнительную информацию можно с 9:00 до 16:00 по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 503).