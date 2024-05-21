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Общество

Образовательный проект "Движения первых" проведут в нижегородских детских лагерях

01 июня 2024 12:32  [101] Общество
Фото: региональное отделение «Движения первых»

Фото: региональное отделение «Движения первых»

Как сообщили в региональном министерстве молодежной политики, в 41 организации отдыха, оздоровления и занятости детей Нижегородской области все лето будет реализовываться проект "Лето #ЗА_Первыми!", который должен охватить 30 тыс. человек.

Согласно информации, также в рамках проекта пройдут тематические дни "Движения первых" "Время первых", где в каждом мероприятии в течение одной смены смогут поучаствовать от 70 до 600 человек.

По словам министра молодежной политики Светланы Ануфриевой, с июня по август будет осуществлено 133 выезда в разные муниципальные округа для проведения воспитательной работы.

"Каждый ребенок получит не только мотивацию к участию в дальнейших проектах, но и научится командному взаимодействию, взаимоподдержке и заботе об общем деле", - сказала Светлана Ануфриева.

Планируется провести ряд тематических мастер-классов, "Классных встреч" по различным направлениям "Движения первых", деловых игр, акций и фестивалей, игровых, развлекательных, интеллектуальных, конкурсных и других программ.

Также подготовлены выступления спикеров российского общество "Знание" из Нижегородской области и тренеров молодежного центра "Высота" и мероприятия патриотической направленности.

В тоже время на базе детских центров "Лазурный" и "Салют" будут реализованы тематические смены, в рамках которых пройдут мероприятия по ключевым направлениям "Движения первых" и в сфере государственной молодежной политики.

Отмечается. что организаторами выступают региональное отделение "Движения первых" Нижегородской области, министерство молодежной политики Нижегородской области, единый центр патриотического воспитания "Авангард", молодежный центр "Высота" при поддержке министерства образования и министерства спорта Нижегородской области.

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Теги:
Движение Первых Дети
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