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Общество

Нижегородцы получили 12 наград в направлениях "Российской студенческой весны"

01 июня 2024 14:09  [109] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, делегация региона, в состав которой вошли 73 студента из 11 вузов, приняла участие в XXXII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", завершившемся 31 мая.

Согласно информации, нижегородцы проявили себя в 9 направлениях, в их числе "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", "Видео" и "Арт".

По словам министра молодежной политики Нижегородской области Светланы Ануфриевой, "Студвесна" является уникальным местом, где можно показать свои таланты.

"В этом году у нас 12 наград, семь лауреатов при этом заняли первые места. Это отличный результат. Наши студенты шли к этому не один месяц. "Студвесна" — это про упорство, старание и стремление. Для многих именно "Студвесна" становится началом профессиональной карьеры", - отметила Светлана Ануфриева.

В частности, 27 мая юные представители региона продемонстрировали программу "Стать звездой", срежиссированную лауреатом театральной премии "Золотая маска", преподавателем школы-студии МХАТ и ГИТИСа, режиссером и актером Юрием Квятковским.

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Теги:
Конкурсы Молодежь Студенты
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