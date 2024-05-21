Нижегородцы получили 12 наград в направлениях "Российской студенческой весны" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, делегация региона, в состав которой вошли 73 студента из 11 вузов, приняла участие в XXXII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", завершившемся 31 мая.

Согласно информации, нижегородцы проявили себя в 9 направлениях, в их числе "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", "Видео" и "Арт".

По словам министра молодежной политики Нижегородской области Светланы Ануфриевой, "Студвесна" является уникальным местом, где можно показать свои таланты.

"В этом году у нас 12 наград, семь лауреатов при этом заняли первые места. Это отличный результат. Наши студенты шли к этому не один месяц. "Студвесна" — это про упорство, старание и стремление. Для многих именно "Студвесна" становится началом профессиональной карьеры", - отметила Светлана Ануфриева.

В частности, 27 мая юные представители региона продемонстрировали программу "Стать звездой", срежиссированную лауреатом театральной премии "Золотая маска", преподавателем школы-студии МХАТ и ГИТИСа, режиссером и актером Юрием Квятковским.