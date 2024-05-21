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Спорт

Новый сезон марафона "Сила России" стартовал в Нижнем Новгороде

01 июня 2024 15:27  [2] Спорт
Фото: РИК НРО Единая Россия

Фото: РИК НРО Единая Россия

В День защиты детей в Нижегородской области стартовал второй летний сезон спортивного марафона «Сила России» сторонников партии "Единая Россия». Официальный старт Всероссийскому марафону в регионе был дан во время большого футбольного праздника на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде.

"Марафон "Сила России" продлится почти все лето – финал 10 августа в День физкультурника. В рамках проекта в регионе пройдут различные спортивные фестивали для семей, мастер-классы и зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта и много других мероприятий для тех, кто любит спорт, независимо от возраста и уровня подготовки. В прошлом году марафон объединил тысячи человек. Уверен, что и в этот раз площадки марафона будут востребованы", - сказал региональный координатор партпроекта "Детский спорт", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников.

На церемонии открытия также состоялось награждение активистов зимнего этапа марафона "Сила России", который проходил в феврале этого года. Нижегородская область была отмечена на федеральном уровне среди лидеров по количеству участников.

Гостей спортивного праздника поздравил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

"Развитие физической культуры и спорта, привлечение жителей к занятиям спортом и здоровому образу жизни – одно из приоритетных направлений в государственнойполитике. Кроме того, спорт является важным фактором, способствующим объединению, воспитанию патриотизма и гордости за свою страну. И марафон "Сила России" - проект, который отвечает этим задачам. Нижегородская область всегда была одним из самых спортивных регионов страны. Приглашаю всех на площадки марафона "Сила России", - обратился он к участникам.

Для участников и гостей фестиваля региональное отделение и совет сторонников "Единой России" со Штабом общественной поддержки организовали праздничную локацию с большим баннером-раскраской для детей и аквагримом. Все желающие могли сфотографироваться с ростовой куклой большого белого медведя.

Мероприятия марафона также будут и тематическими, посвященными различным праздникам, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности, День физкультурника и др.

К примеру, сегодня в День защиты детей в Кулебаках провели семейные соревнования "Маленький спринтер" среди детей от 6 месяцев до 6 лет. В Семенове на фестивале "Дети в ЛЕТО" были организованы мастер-классы, открытые тренировки, конкурс "Спорт-мама", семейная спартакиада. А в рамках фестиваля сладостей "ЛетуЧКа" в Чкаловске - спортивные соревнования "Чудеса на виражах" с гонками на самокатах с препятствиями, эстафеты с аттракционами, соревнования по пляжному футболу.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте "Сила России". По всей стране уже более 1100 площадок начали свою работу на сайте проекта.

"Этот проект - не просто набор тренировок, это символ нашего стремления к здоровому образу жизни. В этом году мы впервые проведем неделю водных видов спорта, парусного спорта в преддверии Дня военно-морского флота, а также неделю фиджитал-спорта. С каждым днем тренировки будут добавляться. Присоединяйтесь! "Сила России" - это сила каждого из нас", - подчеркнула председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В Нижегородской области организаторами марафона выступили региональное отделение и совет сторонников "Единой России", Штаб общественной поддержки партии, областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, НКО.

Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

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Теги:
Дети Единая Россия Фестиваль
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