Виртуальный концертный зал открыли в Городце Культура и отдых

В Городце в рамках нацпроекта "Культура" открыли виртуальный концертный зал.

Он разместился в полностью обновленном Дворце культуры "Северный". Именно на этой площадке ежегодно проводится Городецкий кинофестиваль имени Александра Невского. А еще здесь работают 34 клубных формирования, в которых заняты более 1200 человек, сообщила в телеграм-канале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Также в Городце был открыт Музей детства на Купеческой. Он входит в комплекс музейного квартала и находится в старинном особняке купца Рукавишникова.

"В прошлом году мы провели здесь капитальный ремонт в рамках нацпроекта, - сообщила Наталья Суханова. - Список проведенных работ обширный – на ремонт было выделено более 10 млн рублей из федерального и около 8 млн рублей из областного бюджета. Отмечу особо, что был проведен капитальный ремонт систем коммуникации, которые всегда являются слабым местом в исторических зданиях".

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