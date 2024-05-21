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Выдававшие себя за полицейских мошенники похитили у нижегородца деньги 

02 июня 2024 10:25  [150] Происшествия

Мошенники выманили у нижегородца деньги под предлогом прекращения якобы возбужденного уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в отдел полиции № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду обратился 35-летний местный житель с заявлением о хищении у него денежных средств.

Мужчина сообщил, что в мессенджере ему поступил телефонный звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело и предложил урегулировать этот вопрос за определенную денежную сумму.

Не удостоверившись в достоверности данной информации, нижегородец оформил несколько кредитов и перевел средства на присланные ему реквизиты.

Спустя время мужчина осознал, что стал жертвой мошеннических схемы и обратился за помощью в полицию. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составила 328 000 рублей.

По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

 

 

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Теги:
Мошенничество
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