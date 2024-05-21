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Происшествия

Вооруженный ножом бомж угрожал убить 42-летнюю нижегородку

02 июня 2024 14:52  [144] Происшествия

Вооруженный ножом бомж угрожал убить 42-летнюю нижегородку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратилась 42-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что неизвестный угрожал ей убийством. В подъезде одного из домов на улице Страж Революции злоумышленник, держа в руке нож, высказывал угрозы, которые нижегородка приняла за реально исполнимые.

По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сотрудниками отделения дознания возбуждено уголовное дело.

Была установлена личность подозреваемого в совершении противоправного деяния - это ранее не судимый, не имеющий определенного места жительства мужчина 1957 года рождения.

Правоохранители задержали гражданина.

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Теги:
Убийство
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