Нижегородцы могут пройти тестирование на тему управления семейным бюджетом Экономика

Нижегородцы могут пройти тестирование на тему управления семейным бюджетом.

В рамках Всероссийской эстафеты «Мои финансы» на просветительском портале Министерства финансов РФ Моифинансы.рф проводится тестирование на тему «Семья и деньги: проверьте, как вы управляете семейным бюджетом».

Как сообщили в Минфине РФ, тестирование можно пройти до 30 июня 2024 года по ссылке: https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/quizes/estafeta-1/.

«Финансовый план семьи – это когда вы точно знаете, на что тратите деньги. Вы не экономите копейки до зарплаты, в вашей семье нет ссор из-за денег, потому что дохода хватает на всех. Умение управлять бюджетом – это не врожденная способность, а навыки, которые может развить каждый», - отмечают организаторы эстафеты.

Напомним, что всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» – это новый масштабный проект по финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл информационно-просветительских мероприятий по самым разным темам. Недавно раздел «Эстафета – Тематический этап «Семейные финансы» на просветительском портале Моифинансы.рф был дополнен материалами для проведения мероприятий по финансовой грамотности.

Полезная информация по теме повышения финансовой грамотности также доступна на нижегородском портале: https://финграмотность.рф

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