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Экономика

Нижегородцы могут пройти тестирование на тему управления семейным бюджетом

02 июня 2024 11:29  [116] Экономика

Нижегородцы могут пройти тестирование на тему управления семейным бюджетом.

В рамках  Всероссийской    эстафеты  «Мои  финансы» на просветительском  портале Министерства  финансов РФ Моифинансы.рф проводится  тестирование  на  тему «Семья и деньги: проверьте, как вы управляете семейным бюджетом».

Как сообщили в Минфине РФ, тестирование  можно  пройти до  30  июня  2024  года по  ссылке: https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/quizes/estafeta-1/.

«Финансовый план семьи – это когда вы точно знаете, на что тратите деньги. Вы не экономите копейки до зарплаты, в вашей семье нет ссор из-за денег, потому что дохода хватает на всех. Умение управлять бюджетом – это не врожденная способность, а навыки, которые может развить каждый», - отмечают организаторы эстафеты.

Напомним, что всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» – это новый масштабный проект по финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл информационно-просветительских мероприятий по самым разным темам. Недавно раздел «Эстафета – Тематический   этап «Семейные финансы» на просветительском портале Моифинансы.рф был дополнен материалами для проведения мероприятий по финансовой грамотности.

Полезная информация по теме повышения финансовой грамотности также доступна на нижегородском портале: https://финграмотность.рф

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