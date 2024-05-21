Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2024 12:17  [117] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет прием граждан 26 июня
01 июня 2024 18:10  [490] Семейный фестиваль "В гостях у сказки" прошел в Нижнем Новгороде
01 июня 2024 14:09  [441] Нижегородцы получили 12 наград в направлениях "Российской студенческой весны"
01 июня 2024 12:32  [342] Образовательный проект "Движения первых" проведут в нижегородских детских лагерях
01 июня 2024 11:45  [317] Иллюминация в честь Дня защиты детей украсит нижегородскую телебашню
01 июня 2024 11:20  [379] Начальник ГУ Минюста РФ по Нижегородской области проведет прием граждан
01 июня 2024 10:45  [356] Нижегородцы могут стать частью Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей"
01 июня 2024 10:05  [278] Юрий Шалабаев: "Для детей строим спортивные комплексы и открытые игровые площадки"
01 июня 2024 09:45  [299] Евгений Люлин: "Будущее региона и страны зависит от того, какими будут наши дети"
01 июня 2024 09:15  [314] Глеб Никитин: "В этот день мне хочется сказать слова благодарности всем, кто работает с детьми"
Общество

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет прием граждан 26 июня

02 июня 2024 12:17  [117] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 26 июня с 13.00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне.

Андрей Чечерин координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим вопросам:

– формирование и реализация государственной политики и осуществление управления в сфере охраны здоровья граждан;

– реализация государственной политики в области обязательного медицинского страхования в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

– формирование и реализация государственной политики в сфере образования и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, социальная поддержка обучающихся, а также реализация на территории региона основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до даты его проведения.

(0+)

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прием граждан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph