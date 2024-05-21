СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах

В последнее время в Нижегородской области отмечается рост числа случаев гибели взрослых и детей во время отдыха на воде и вблизи водоемов, сообщили в СУ СКР по региону.
Следственный комитет России обращает внимание на необходимость соблюдения основных правил безопасности и призывает граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.
Отправляясь на отдых, многие люди забывают о правилах поведения на воде, нередко подвергая и себя и близких опасности.
СУ СК России по Нижегородской области напоминает, что отдыхая на воде, необходимо помнить об основных правилах поведения и мерах безопасности.
Следует иметь в виду, что детям без присмотра запрещается:
- выходить на водоемы;
- стоять на обрывистом берегу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
"Помните! Жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля. Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра!" - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.
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