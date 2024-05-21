Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
02 июня 2024 18:03  [96] СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах
02 июня 2024 14:52  [203] Вооруженный ножом бомж угрожал убить 42-летнюю нижегородку
02 июня 2024 10:25  [254] Выдававшие себя за полицейских мошенники похитили у нижегородца деньги 
01 июня 2024 13:06  [350] Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 1,7 млн рублей
31 мая 2024 18:39  [429] Экс-руководитель управления соцзащиты в Богородске подозревается в мошенничестве
31 мая 2024 13:42  [388] Санавиация доставила в Нижний Новгород пострадавшую от нападения собаки девочку
31 мая 2024 13:05  [392] Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске
30 мая 2024 09:06  [386] Мошенники обманули жителя Навашинского района почти на 190 тысяч рублей
29 мая 2024 19:05  [828] Правоохранители разоблачили коррупционеров из контрольно-счётной палаты региона
29 мая 2024 11:49  [434] Более 520 краж с применением IT-технологий зарегистрировано с начала года в Нижегородской области
Происшествия

СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах

02 июня 2024 18:03  [96] Происшествия

В последнее время в Нижегородской области отмечается рост числа случаев гибели взрослых и детей во время отдыха на воде и вблизи водоемов, сообщили в СУ СКР по региону.

Следственный комитет России обращает внимание на необходимость соблюдения основных правил безопасности и призывает граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.

Отправляясь на отдых, многие люди забывают о правилах поведения на воде, нередко подвергая и себя и близких опасности.

СУ СК России по Нижегородской области напоминает, что отдыхая на воде, необходимо помнить об основных правилах поведения и мерах безопасности. 

Следует иметь в виду, что детям без присмотра запрещается:
- выходить на водоемы;
- стоять на обрывистом берегу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

"Помните! Жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля. Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра!" - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК РФ Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph