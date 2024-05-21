СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах Происшествия

В последнее время в Нижегородской области отмечается рост числа случаев гибели взрослых и детей во время отдыха на воде и вблизи водоемов, сообщили в СУ СКР по региону.

Следственный комитет России обращает внимание на необходимость соблюдения основных правил безопасности и призывает граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.

Отправляясь на отдых, многие люди забывают о правилах поведения на воде, нередко подвергая и себя и близких опасности.

СУ СК России по Нижегородской области напоминает, что отдыхая на воде, необходимо помнить об основных правилах поведения и мерах безопасности.

Следует иметь в виду, что детям без присмотра запрещается:

- выходить на водоемы;

- стоять на обрывистом берегу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

"Помните! Жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля. Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра!" - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.