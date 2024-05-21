Запуск электробусного маршрута Э-12 до нижегородского ЖК "Торпедо" планируется в июне Общество

Запуск электробусного маршрута Э-12 до нижегородского ЖК "Торпедо" планируется в июне.

Об этом сообщили в ГКУ НО "ЦРТС", отвечая на вопросы граждан в соцсетях.

В ЦРТС также отметили, что для передвижения по Автозаводскому району Нижнего Новгорода вдоль проходных ГАЗа по проспекту Ленина в направлении ул. Гайдара также можно воспользоваться беспересадочными маршрутами А-31, Т-59, Т-97; либо А-11, А-32, Тл-14 до ост. Янки Купалы с дальнейшей пересадкой на А-77, Т-13, Т-40, следующие в нужном направлении.

Согласно информации ЦРТС, в крупных городах в рамках социального стандарта транспортного обслуживания допускается 1-2 пересадки. Пересадочная модель маршрутной сети, внедряемая в настоящее время в Нижнем Новгороде, позволяет с минимальным количеством пересадок добраться до любой точки назначения.

Как сообщили в ЦРТс, действующее тарифное меню (пересадочный тариф на всех видах транспорта) помогает минимизировать затраты на оплату проезда. При использовании транспортной карты Электронный кошелёк 60 минут или 90 минут пересадка в течение указанного периода времени будет бесплатной.