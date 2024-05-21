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Общество

МТС назвала любимые песни, мультфильмы и аудиокниги юных нижегородцев

31 мая 2024 17:10  [185] Общество

Фото: МТС

Холдинг "МТС Медиа" ко Дню защиты детей провел исследование детского медиапотребления. Специалисты выяснили, какая категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах в 2024 году и какой контент чаще всего выбирают нижегородцы.

По данным специалистов, потребление детско-родительского контента нижегородцами выросло на 10-50% в зависимости от платформы. Исследование проводилось на базе статистики дочерних цифровых сервисов "МТС Медиа" - МТС Музыка, KION и Строки - в январе-апреле 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Так, детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге. В январе-апреле нижегородцы стали потреблять детский контент больше на 10% год к году, таким образом он вошел в топ-5 крупнейших категорий на сервисе. Детская музыка стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки.

МТС Музыка также выяснила, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку и звуки природы. 97% опрошенных нижегородцев уверены, что музыка влияет на развитие ребенка, и все родители единогласно сошлись во мнении, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Однако большинство нижегородцев (82%) включают детям то, что слушают сами.

В основном прослушивание происходит перед сном и в дороге. Так, опрошенные признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под "Спят усталые игрушки" и другие колыбельные (28%) и аудиосказки (23%). А в дороге детям чаще всего включают танцевальную музыку (33%), поп-музыку (28%) и композиции из советских мультфильмов (25%).

Самыми популярными детскими исполнителями стали "Смешарики", "Маша и медведь", "Фиксики", "Барбарики" и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения. А в топ-5 любимых треков вошли: "Спят усталые игрушки", колыбельная "Совушка", "Чунга-Чанга", песня Фиксиков "Часики", "Песенка друзей" из фильма "Бременские музыканты2.

По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время смотрения детско-семейного контента за последний год выросло на 25%. Такой вывод сделан в результате анализа интереса россиян к детско-семейному контенту в период с января по апрель 2024 года по сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В рейтинг самых популярных проектов на KION у нижегородцев вошли семейный фильм "Чебурашка", спортивная комедия "Хоккейные папы", последняя часть трилогии про богатыря Ивана "Последний богатырь. Посланник тьмы", семейная комедия "Я - медведь" и мультфильм "Великолепная пятерка".

В трендах детско-родительского контента книжного сервиса "Строки" - аудио. Рост потребления аудиокниг из раздела "Детские книги" в этом году составил 50%, что связано с наполнением библиотеки качественным контентом, востребованным у детей, и увеличением пользовательской базы Строк. Главный сценарий потребления детских аудиокниг, как и в случае с детской музыкой - в дороге или на ночь.

Так, в топ 5 аудиокниг вошли: "Детективное агентство "Утюг", Алексей Олейников; "Приключения Тома Сойера", Марк Твен; "Сборник "Цвета" (Валя Филиппенко, Антон Соя, Дарья Доцук и другие); "Смотри от страха не умри", Екатерина Земляничкина, Лариса Назарова; "Алые паруса", Александр Грин.

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Теги:
Дети Книги Телевидение
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