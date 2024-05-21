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Общество

Более 150 уголовных дел по фактам ДТП с тяжкими последствиями направлено в суд

03 июня 2024 09:53  [32] Общество

В Нижегородской области за пять месяцев 2024 года следователи направили в суд 154 уголовных дела по фактам ДТП, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Об этом рассказал начальник ССО по ДТП ГСУ регионального ГУ МВД Сергей Бойко.

В частности, в результате указанных автоаварий 113 человек были тяжело травмированы и 41 погиб. В 13 случая потерпевшими являются несовершеннолетние участники дорожного движения.

Из общего количества преступлений, связанных с нарушением ПДД, 8 совершены пьяными водителями,10 – не имеющими прав. В шести случаях водители скрылись с места ДТП.

Основными причинами аварий стали несоблюдение скоростного режима, опасные манёвры и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Сергей Бойко призвал автомобилистов к строжайшему соблюдению всеми участниками движения правил, ведь только это способствует снижению количества преступлений в сфере безопасности дорожного движения, а значит сохранению жизни и здоровья граждан.

В ГУ МВД напомнили, что санкции статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) предусматривают минимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, максимальное – лишение свободы на срок до 15 лет.

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Теги:
ДТП ПДД Уголовное дело
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