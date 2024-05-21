Воспитанники АПЗ взяли медали на первенстве по фехтованию в Минске Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

В Минске состоялся Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию.

Как сообщает пресс-служба нижегородской Федерации фехтования, саблисты Кирилл Тюлюков и Алена Лисина завоевали награды по итогам турнира.

Так, 29 мая в личном первенстве бронзу завоевал воспитанник СК "Знамя" АО "АПЗ" Кирилл Тюлюков. На следующий день он в составе команды "Россия-1" стоял на второй ступеньке пьедестала. Вместе с ним серебряные медали получили Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко.

В личных соревнованиях среди женщин нижегородка Алена Лисина вошла в восьмерку сильнейших. А в составе команды она вместе Марией Зинюхиной, Миленой Сергеевой и Анной Смирновой завоевала серебро.

Кирилла Тюлюкова и Алену Лисину подготовили тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.