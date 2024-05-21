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Общество

Глеб Никитин: "Одна из важнейших страниц биографии Пушкина связана с Нижегородской областью"

06 июня 2024 08:00  [97] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Пушкинским Днем России.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Пушкинским днем России!

В этом году мы отмечаем знаковую дату – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Юбилей гения дает нам возможность еще раз обратиться к его творчеству и судьбе. Александр Сергеевич прожил недолгую жизнь, но она вместила массу впечатлений и событий, нашедших отражение в его произведениях.

Одна из важнейших страниц его биографии связана с Нижегородской областью. Большое Болдино – не просто точка на карте региона и страны, а место, где рождался русский литературный язык. Пушкин пережил здесь вдохновение невероятной силы! И большое счастье, что спустя века у нас есть возможность наслаждаться его творчеством", - говорится в тексте поздравления.

"Юбилей гения позволил привлечь в регион дополнительные ресурсы для сохранения наследия. Проведены работы по обновлению усадьбы, Дома культуры, благоустройству территорий и многое другое. Посещение мест, связанных с Пушкиным, должно быть не только комфортным и интересным, но и погружать в атмосферу эпохи. Также здесь появится больше возможностей для проведения различных мероприятий самого высокого уровня. Все это было бы невозможным без участия тех, кто хранит память о Пушкине, занимается исследовательской работой, развивает связанное с ним наследие. Спасибо также всем жителям Большого Болдина за чуткое отношение к своей земле и ее истории!

В Пушкинский день России желаю как можно чаще обращаться к строчкам великого поэта! Пусть вдохновение, которое он испытал на болдинской земле, помогает нижегородцам во всех начинаниях! С праздником!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Большое Болдино Глеб Никитин Праздники
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