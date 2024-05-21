Эн+ откроет еще один "Мультилаб" в Нижнем Новгороде на базе "Школы 800" в Автозаводском районе Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, подвел итоги конкурса на создание центров развития технологических компетенций "Мультилаб". Новые центры появятся в Нижнем Новгороде, Братске и Усть-Илимске, а инвестиции в их создание превысят 60 млн рублей.



"Мультилаб Эн+" — это проект по созданию в учреждениях общего и дополнительного образования современных центров развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства. В этом году заявку на участие в проекте подали 13 учебных заведений, победителями стали школа №800 (Нижний Новгород), лицей №2 (Братск) и средняя школа №5 (Усть-Илимск).



По условиям программы школы-победители получат новое учебное помещение с современным дизайном и эргономичной планировкой, оснащенное всем необходимым оборудованием для изучения новых технологий. Например, секция инженерного дизайна оборудована 3D-принтером и 3D-ручками, станком ЧПУ со специализированным ПО, а для обучения видеопродакшну предусмотрено профессиональное освещение, оборудование и площадки для съемок.



Заместитель генерального директора Эн+ по связям с общественностью Вера Курочкина отметила: "Создание "Мультилабов" — наше практическое решение задачи по развитию и укреплению престижа инженерных профессий и развитию кадрового потенциалы страны. Мы выстраиваем продуманную работу по подготовке специалистов для наших регионов — со школьной скамьи и до окончания вузов или ссузов. Такая системность не только поднимает уровень образования в регионах в целом, но и способствует удовлетворению запросов рынка труда, включая нашу компанию, на квалифицированные кадры".



Отбор заявок на участие в проекте проходил по следующим критериям: актуальность "Мультилаба" для школы, профессиональные компетенции преподавательского состава, разнообразие образовательных программ и календарного плана мероприятий. Необходимым условием также было наличие у школы опыта работы с учебно-методической программой "Энергия в каждой капле", которая знакомит школьников с основными принципами работы гидроэлектростанций.



Проект "Мультилаб Эн+" реализуется с 2022 года. На сегодняшний день Эн+ открыла семь "Мультилабов" в Иркутске, Братске, Ангарске, Красноярске, Дивногорске и Нижнем Новгороде. Ежегодно более 8 тыс. человек принимает участие в образовательных и просветительских мероприятиях в них. Напомним, что в столице Приволжья мультимедийный класс был построен в прошлом году на базе лицея №40. С учетом трех новых площадок число "Мультилабов" достигнет 10.

