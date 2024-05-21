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Бизнес

ВТБ: в мае продажи ипотеки в России выросли более чем на 10%

03 июня 2024 15:34  [110] Бизнес

По оценке ВТБ, в мае продажи ипотеки в России могут превысить 510 млрд рублей, увеличившись на 11% к апрелю текущего года и снизившись на 13% к маю прошлого года. Всего по итогам пяти месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 2 трлн рублей - на 17% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года.

В ВТБ за май ипотеку оформили 27,8 тысячи клиентов более чем на 140 млрд рублей – это на 30% выше майских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 5 млн рублей, что сравнимо с прошлогодним "чеком". В целом по итогам 5 месяцев продажи ипотеки ВТБ превысили 531 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос на 24%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с марта.

В рамках льготных программ, спрос на которые по сравнению с прошлым годом удвоился, в январе-мае ВТБ провел 70% сделок от общего числа сделок. Чаще всего клиенты выбирали «семейную ипотеку». По ней с начала года банк провел 37,8 тысячи сделок на 212 млрд рублей. На втором месте по популярности - "ипотека с господдержкой-2020", которую оформили около 26,4 тысячи заемщиков на 109,2 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (7,7 тысячи сделок на 74,0 млрд).

Почти треть от общего объема средств банк предоставил заемщикам из Москвы и области (ок. 177 млрд рублей с начала года). Регионами-лидерами по активности клиентов также стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью (58,1 млрд) и Краснодарский край (50,5 млрд).

"После апрельского замедления в мае рынок ипотеки снова перешел к фазе роста, что во многом связано с завершением господдержки-2020 со ставкой 8%. Значительное число заемщиков решили поскорее выйти на сделку, чтобы успеть купить квартиру в новостройке на льготных условиях. По нашей оценке, в мае рыночные продажи по этой программе составят порядка 110 млрд рублей. Но учитывая динамику заявок, число которых только в ВТБ выросло более чем на 20%, настоящий всплеск будет зафиксирован в июне. По нашей оценке, в этот месяц продажи по господдержке-2020 могут увеличиться почти на 30% к майским значениям. После 1 июля динамика программы будет зависеть от решения правительства по ее дальнейшему развитию. Скорее всего, она станет более адресной, что повлияет на спрос населения и, следовательно, объемы выдач", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

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Теги:
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