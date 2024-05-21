Toyota отзывает почти 4 тысячи Land Cruiser моложе трёх лет Общество

Фото: с сайта toyota.ru

Росстандарт согласовал программу добровольного отзыва автомобилей Toyota, которую проводит официальный представитель японского автоконцерна на российском рынке ООО "ТОЙОТА МОТОР".

Согласно информации, программа началась 31 мая 2024 года. Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota Land Cruiser: 300, 500D, 600, реализованные в период с 30 сентября 2021 по настоящее время.

Как пояснили в Росстандарте, отзыв организован из-за проблем с трансмиссий.

"Существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определённого диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса", - рассказали про подробности неисправности представители автопроизводителя.

Такое состояние чревато тем, что автомобиль в состоянии покоя на ровной поверхности может сдвинуться вперёд - и спровоцировать аварийную ситуацию.

На всех отозванных транспортных средствах будут перепрограммированы ЭБУ автоматической трансмиссии.

Всех автовладельцев проинформируют о проведении отзывной кампании по телефону или по e-mail и пригласят записаться на ТО в ближайший дилерский центр. Причём автовладелец может позвонить дилеру самостоятельно и уточнить, подпадает ли его машина под отзыв.

В рамках программы добровольного отзыва все работы проводятся бесплатно для владельцев.