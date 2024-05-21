Подрядчики приступили к наведению порядка в нижегородском парке 1 мая

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С 3 июня парк 1 мая в Нижнем Новгороде временно закрылся. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.
Как отметили в ведомстве, парк закрыт не для благоустройства, а для наведения порядка на территории после выезда прошлого арендатора, демонтировавшего сооружения, аттракционы, малые архитектурные формы.
"Работа предстоит большая. По поручению главы города относимся к парку очень бережно, так как он является объектом культурного наследия. Будем красить и восстанавливать МАФы, ремонтировать, постараемся максимально восстановить зеленые насаждения, которые есть в парке. Засеем новый газон", - подчеркнул руководитель Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александр Чикаев.
Подрядчики уже начали восстановительные работы. Их масштаб они оценили как довольно значительный. По словам одного из подрядчиков, парк находится в запущенном состоянии, на территории скопилось немало мусора.
Ранее сообщалось, что парк 1 мая в Канавинском районе временно закроют.
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