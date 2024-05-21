Выработка у нижегородского производителя игрушек увеличится на 20% благодаря нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "Десятое королевство Волга" из Кстова подвели промежуточные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии. Компания занимается производством и оптовой продажей развивающих игр и игрушек.

В качестве пилотного потока для внедрения улучшений был выбран процесс производства детского столика для рисования песком.

"Эксперты РЦК провели диагностику предприятия и выявили 38 "узких мест": лишние перемещения полуфабрикатов из-за удаленности участков в потоке, перепроизводство изделий, связанное с неустойчивым спросом и высокой партийностью запуска, лишние движения операторов на этапах окраски и сборки изделия, длительный поиск материалов на складе. По каждому из пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Реализация этих изменений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 20%", – рассказал Максим Черкасов.

По словам руководителя регионального центра компетенций Романа Рензина, эксперты центра провели обучение бережливым технологиям для 13 сотрудников предприятия и проводят подготовку двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" доступны по горячей линии центра "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области являются 262 предприятия региона - автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг..

Напомним, нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.