Три смертельных аварии произошли на дорогах Нижегородской области 3 июня Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека погибли, 8 (в том числе трое детей) получили ранения различной степени тяжести.

Смертельная авария произошла на территории СНТ "Белая роща" в Дальнеконстантиновском районе в 8:45 утра. 32-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением - и врезался в здание на здание. В результате ДТП водитель автомобиля скончался в больнице. Как уточнили в ведомстве, мужчина находился за рулём в состоянии опьянения.

В 15:40 на 11 км автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров (на подъезде к Борскому мосту) водитель автомобиля Nissan Almera на скорости врезался в Volkswagen, стоящий в пробке. В результате ДТП 37-летний водитель Nissan погиб на месте.

В 21:45 в арзамасской деревне Мерлино на на улице Центральной автомобиль "Лада Гранта" совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей части. 39-летний пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи.

Согласно информации, 3 июня на дорогах области 39 водителей были задержаны в состоянии опьянения, причём 6 из них управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Также было задержано 18 водителей без права управления транспортным средством.