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Бизнес

МТС Юрент вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД

04 июня 2024 13:54  [3] Бизнес

Компания МТС  совместно с сервисом кикшеринга МТС Юрент и другими операторами ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. С начала сезона МТС Юрент выписал порядка 35 тысяч штрафов по всей России, более 1,5 тысячи из которых – в Нижнем Новгороде. Больше всего штрафов вынесено за неправильную парковку и езду вдвоем.

Сервис проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более 1 человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и культуры вождения электросамокатов.

Так, с 27 мая сервисные штрафы за основные нарушения составляют:

· Езда в состоянии алкогольного, наркотического опьянения — штраф 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 14 дней).

· Использование электросамокатов несовершеннолетними: передача управления ребенку — штраф 10 тысяч рублей и пожизненная блокировка; управление самокатом до 18 лет — блокировка в приложении (ранее – блокировка).

· Езда на электросамокате двух и более человек — штраф 5 тысяч рублей (ранее — штраф 800 рублей).

· Неспешивание на пешеходном переходе — штраф 1 тысяча рублей (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — блокировка до 1 месяца).

· Неправильная парковка — штраф 500 рублей (ранее — штраф 500 рублей, при повторном нарушении — штраф 1 тысяча рублей).

· ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 1 месяц).

· ДТП по вине пользователя с причинением вреда имуществу — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 1 месяц).

· ДТП по вине пользователя с причинением вреда инфраструктуре — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 14 дней).

Штрафы за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторы будут выносить при наличии соответствующих подтверждающих документов от компетентных органов, например, ГИБДД и других органов исполнительной власти.

Сервис также начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации с помощью сервиса МТС ID. В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2000 аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.

Средства от штрафов операторы кикшеринга направят на развитие образовательных и инфраструктурных проектов, которые будут полезны городам и пользователям. Для этого рассматривается вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.

Напомним также, что 1 рубль с каждой поездки МТС Юрент будет направлять на развитие городской инфраструктуры для безопасной езды на самокатах и образовательные мероприятия.

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Теги:
МТС самокат
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