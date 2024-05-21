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Бизнес

Предприниматели юга области приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Саров

04 июня 2024 14:27  [86] Бизнес

Предприниматели из Дивеевского, Первомайского и Вознесенского муниципальных округов, а также г.о.г. Саров приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360", которая состоится в технопарке "Саров".

Мероприятие организует региональный центр "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Чтобы помочь региональному малому и среднему бизнесу начать сотрудничество с местными крупными компаниями и госучреждениями, мы запустили цикл конференций "Мой бизнес 360". На встрече в Сарове представители администраций и ведущих предприятий районов-участников встречи расскажут о текущих потребностях, в том числе размещенных на портале госзакупок. Кроме того, на мероприятии выступят руководители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, они расскажут о действующих в регионе программах, направленных на развитие предпринимательства", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также в ходе конференции предприниматели смогут получить индивидуальные консультации по инструментам нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда".

Кроме того, специалисты центра "Мой бизнес" организуют мастер-класс по созданию маркетинговой стратегии компании. Участники научатся проводить SWOT-анализ, составлять маркетинговый план, проводить мероприятия по контролю и корректировке стратегии.

Конференция "Мой бизнес 360" состоится 6 июня в технопарке "Саров"

Для участия в совещании необходима предварительная регистрация на портале "Мой Бизнес 52": https://мойбизнес52.рф/events/konferentsiya-moy-biznes-360-v-g-sarov/.

Принять участие в проекте могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
конференции МСП Саров
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