Делегация Эн+ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), , примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 5-8 июня 2024 года.



Площадку форума посетят Алексей Гренков, заместитель генерального директора – директор по корпоративным финансам Эн+, Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию Эн+, и Илья Бриллиантов, заместитель генерального директора Эн+ – директор Центра перспективного развития. В рамках визита запланирована программа встреч и мероприятий, а также участие в деловой программе.



Так, Антон Бутманов выступит на 64-м заседании Электроэнергетического совета СНГ (ЭЭС СНГ), где поделится опытом компании в области решения климатических проблем, выявления климатических рисков и адаптации к ним. Кроме того, на полях форума будет подписан ряд стратегически важных соглашений. Илья Бриллиантов подпишет соглашение с Правительством Иркутской области о проектах развития новых генерирующих объектов, необходимых для покрытия дефицита электроэнергии и мощности в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири. Алексей Гренков подпишет со "Сбером" соглашение по совместным проектам в области ESG.



В молодежный день ПМЭФ, 8 июня, в Cеверную столицу прибудут участники Молодежных советов Эн+ — 15 активных сотрудников с предприятий компании смогут погрузиться в наиболее актуальные проблемы современного поколения и обменяться опытом с молодежью со всей России. Повестка молодежного дня ПМЭФ-2024 охватит все сферы самореализации молодого поколения: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое. Все эти вопросы входят в спектр интересов холдинга и активно решаются силами Эн+ в регионах ответственности, где работает компания.

