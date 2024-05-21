Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
04 июня 2024 15:12  [63] Делегация Эн+ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
04 июня 2024 14:27  [88] Предприниматели юга области приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Саров
04 июня 2024 13:54  [121] МТС Юрент вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД
04 июня 2024 09:57  [170] Конференция "Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году" прошла в Нижнем Новгороде
04 июня 2024 09:20  [163] Выработка у нижегородского производителя игрушек увеличится на 20% благодаря нацпроекту "Производительность труда"
04 июня 2024 09:09  [149] Уже более 30 компаний подали заявки на конкурс "Нижегородская марка качества"
03 июня 2024 18:58  [277] Порядок реализации проектов КРТ изменился в Нижегородской области
03 июня 2024 17:54  [267] ВТБ: в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд
03 июня 2024 15:56  [271] Сотрудники "ТНС энерго НН" отмечены благодарностями за участие в соревнованиях профмастерства
03 июня 2024 15:34  [275] ВТБ: в мае продажи ипотеки в России выросли более чем на 10%
Бизнес

Делегация Эн+ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

04 июня 2024 15:12  [63] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), , примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 5-8 июня 2024 года.
 
Площадку форума посетят Алексей Гренков, заместитель генерального директора – директор по корпоративным финансам Эн+, Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию Эн+, и Илья Бриллиантов, заместитель генерального директора Эн+ – директор Центра перспективного развития. В рамках визита запланирована программа встреч и мероприятий, а также участие в деловой программе.
 
Так, Антон Бутманов выступит на 64-м заседании Электроэнергетического совета СНГ (ЭЭС СНГ), где поделится опытом компании в области решения климатических проблем, выявления климатических рисков и адаптации к ним. Кроме того, на полях форума будет подписан ряд стратегически важных соглашений. Илья Бриллиантов подпишет соглашение с Правительством Иркутской области о проектах развития новых генерирующих объектов, необходимых для покрытия дефицита электроэнергии и мощности в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири. Алексей Гренков подпишет со "Сбером" соглашение по совместным проектам в области ESG.
 
В молодежный день ПМЭФ, 8 июня, в Cеверную столицу прибудут участники Молодежных советов Эн+ — 15 активных сотрудников с предприятий компании смогут погрузиться в наиболее актуальные проблемы современного поколения и обменяться опытом с молодежью со всей России. Повестка молодежного дня ПМЭФ-2024 охватит все сферы самореализации молодого поколения: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое. Все эти вопросы входят в спектр интересов холдинга и активно решаются силами Эн+ в регионах ответственности, где работает компания.
 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph