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Общество

Электросамокаты в России предложили маркировать госномерами

04 июня 2024 16:47  [50] Общество

Сервисы проката двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга - по собственной инициативе установили на электросамокаты номера. Эксперты считают, что необходимо обязать ставить номера на все электросамокаты, а не только прокатные.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов прокомментировал телеканалу "360", что такая мера позволит идентифицировать и наказывать виновников ДТП.

"Номера на средствах индивидуальной мобильности - необходимая мера", — подчеркнул он.

Регистрация всех электросамокатов, по мнению Колунова, позволит значительно повысить безопасность на улицах, поскольку все СИМ будут поставлены на учёт.

Депутат уверен, что виновники аварий не смогут просто уходить после ДТП, ведь их в любом случае их идентифицируют: данные, которые получают компании от водителей электросамокатов, могут передаваться в ГИБДД.

"Номер всегда будет на камерах, его смогут запомнить или сфотографировать очевидцы. Как следствие, безнаказанности самокатчиков в этой части будет положен конец", — заключил парламентарий.

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Теги:
ДТП самокат Транспорт
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