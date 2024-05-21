Нижегородка-участница СВО с позывным "Чип" награждена медалью "За спасение погибавших" Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Нижегородка с позывным "Чип" полгода провела на СВО. Как сообщает нижегородский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", за свои заслуги в качестве военного медика нижегородка отмечена медалью "За спасение погибавших".

"Желание отправиться на СВО у меня появилось с первых дней спецоперации. Решила - для жизни наших детей и внуков под мирным небом нужно начинать действовать сейчас. Заключила контракт и прошла обучение в центре "Сталь", - рассказала нижегородка.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тыс. от Минобороны РФ, 500 тыс. от региона и 305 тыс. от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Задачами добровольца "Чип" на СВО было оказание первой медицинской помощи и эвакуация раненых.

"Мне очень повезло - меня окружали бойцы, которые вселяли в меня уверенность, что я смогу выполнить все поставленные задачи. Командир нашей роты – молодой мальчишка, замечательный человек, за которым все готовы идти. Я была санинструктором его подразделения, и когда мы ехали на боевое задание, очень переживала, что буду обузой для своих бойцов – вдруг что-то не смогу сделать, растеряюсь. Благодаря дружеской атмосфере и нашему командиру ни разу такого не случилось. С таким духом патриотизма, с таким искренним желанием мира, как у нас, лично у меня нет сомнений, что победа будет наша", - уверена нижегородка.

Огромную благодарность доброволец с позывным "Чип" выражает центру "Сталь" за свое обучение: "Там мы получили огромный объем действительно нужной информации. На линии боевого соприкосновения мы делали все возможное для того, чтобы люди выживали. В любое время суток я выполняла свои обязанности, командование это отметило, и я была представлена к награде "За спасение погибавших".