Огромные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 4 июня

Вечером 4 июня Нижний Новгород сковали многокилометровые пробки.
По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 17:30, заторы оцениваются в 9 баллов.
Наиболее непростая дорожная ситуация складывается в центре города: там "стоят" улицы Белинского, Тимирязева, Горького, Алексеевская, Звездинка.
Затруднены подъезды к Молитовскому мосту, метромосту и Канавинскому мосту (из верхней части города).
Традиционно медленное движение транспорта по улицам Горной, 40 лет октября, по Анкудиновскому шоссе.
В заречной части пробки сейчас на Московском шоссе, Кузбасской улице, на Комсомольском шоссе. Также затор образовался около станции метро "Буревестник".
Ранее сообщалось, что движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано.
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