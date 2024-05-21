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Огромные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 4 июня

04 июня 2024 17:32  [102] Общество

Вечером 4 июня Нижний Новгород сковали многокилометровые пробки.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 17:30, заторы оцениваются в 9 баллов.

Наиболее непростая дорожная ситуация складывается в центре города: там "стоят" улицы Белинского, Тимирязева, Горького, Алексеевская, Звездинка.

Затруднены подъезды к Молитовскому мосту, метромосту и Канавинскому мосту (из верхней части города).

Традиционно медленное движение транспорта по улицам Горной, 40 лет октября, по Анкудиновскому шоссе.

В заречной части пробки сейчас на Московском шоссе, Кузбасской улице, на Комсомольском шоссе. Также затор образовался около станции метро "Буревестник".

Ранее сообщалось, что движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано.

 

 

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Теги:
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