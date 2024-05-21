Жильцам дома по улице Усиевича после пожара предложили переехать в маневренный фонд Происшествия

Жителям дома по ул. Усиевича, 12, где сегодня произошел пожар, предложили квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщили в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, после получения информации о возгорании в деревянном доме по ул. Усиевича, 12 на этот адрес выехали спасатели и представители районной администрации.

"Площадь пожара составила более 450 кв м. Было эвакуировано 15 человек. Специалисты районной администрации работают с жильцами. Пострадавшим предложены квартиры в маневренном доме, чтобы люди в ночь не остались на улице", - сообщил глава района, добавив, что судьбу дома будут решать после обследования его специалистами.

Напомним, что подрядчик восстановит конструкции дома по ул. Фучика после пожара.