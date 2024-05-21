Глеб Никитин: "От состояния окружающей среды зависит жизнь каждого человека" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем эколога.

"Уважаемые экологи и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От состояния окружающей среды зависит жизнь каждого человека. Нельзя оставаться в стороне от экологических проблем, игнорировать их. Это важно не только для будущих поколений, но и для тех, кто живет сегодня. Экология – очень сложная дисциплина, объединяющая множество отраслей знания, требующая большого количества навыков. При этом в ней очень сильно и гуманистическое начало, ощущение взаимосвязи человека и природы. Спасибо всем, чей целью жизни является желание сделать мир лучше", - говорится в тексте поздравления.

"Экологическая отрасль в нашей стране активно развивается. Решением Президента России определена национальная цель, напрямую связанная с состоянием окружающей среды, - "Экологическое благополучие". Глава государства поставил целый ряд важнейших задач в сфере обращения с отходами, внедрения современных технологий, развития уникальных территорий страны. Все это даст возможность качественно улучшить ситуацию в сфере экологии, сделать комфортнее жизнь людей, создать серьезный задел на будущее.

Всех, чья жизнь и судьба связана с заботой об окружающей среде, поздравляю с праздником! Пусть выбранный путь приносит радость и удовлетворение! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал Глеб Никитин.