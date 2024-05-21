Арт-пространство для туристов открылось на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На улице Кожевенной открылось новое арт-пространство для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Объект расположен на улице Кожевенной, 10 в историческом здании XIX века. Это также туристско-информационный центр, где на первом этаже гостям помогут подобрать экскурсию, и познакомят с горьковской "Ночлежкой", а этажом выше посетителям будет представлена разнообразная программа: выставки, спектакли, лекции, сеансы немого кино. Их будут проводить нижегородские музеи, театры и галереи.

Одним из первых посетителей стал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Это новая точка притяжения для нижегородцев и гостей города – одновременно и арт-пространство, и полноценный туристический информационный центр с различными мероприятиями. Здесь будут представлены наши народные художественные промыслы, исторические фотографии. Приглашаем к сотрудничеству всех партнеров, которые имеют отношение к развитию улицы Кожевенной", - отметил мэр.

Новое арт-пространство на Кожевенной стало следующим шагом в развитии исторического пространства "Миллионка". Ранее Кожевенную капитально отремонтировали, воспроизведя аутентичную мостовую, убрали под землю провисающие провода, установили арт-объекты, характеризующие жизненный уклад нижегородцев XIX - начала XX веков, и сделали улицу пешеходной.

"Кожевенная - улица с богатой историей. Она наполняется смыслами, открываются новые площадки, в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на ней установили шесть бронзовых скульптур, отражающих атмосферу XIX века, в которой создавал свои произведения Максим Горький. Уверена, что арт-пространство "Кожевенная, 10" будет новым объектом туристического притяжения с многофункциональным наполнением», - считает заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха на реке.

