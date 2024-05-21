Сотрудник нижегородской ИК-5 подозревается в получении взятки от осужденного Происшествия

Противоправная деятельность сотрудника ИК-5 в Нижегородской области пресечена УФСБ по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, подозреваемый был задержан оперативниками, совместно с с УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области .

Установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, получил взятку от осужденного за послабление режима отбывания наказания, выраженное в бездействие – в виде несообщении о нарушении последнего.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. Борским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудница администрации Ковернинского района попалась на взятках в 2,3 млн рублей.