Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
04 июня 2024 19:33  [105] ВТБ: в 2024 году на каждую вторую ипотеку придется один автокредит
04 июня 2024 15:49  [209] ВТБ выяснил, как россияне относятся к ипотеке с господдержкой
04 июня 2024 15:12  [237] Делегация Эн+ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
04 июня 2024 14:27  [227] Предприниматели юга области приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Саров
04 июня 2024 13:54  [221] МТС Юрент вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД
04 июня 2024 09:57  [276] Конференция "Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году" прошла в Нижнем Новгороде
04 июня 2024 09:20  [286] Выработка у нижегородского производителя игрушек увеличится на 20% благодаря нацпроекту "Производительность труда"
04 июня 2024 09:09  [230] Уже более 30 компаний подали заявки на конкурс "Нижегородская марка качества"
03 июня 2024 18:58  [369] Порядок реализации проектов КРТ изменился в Нижегородской области
03 июня 2024 17:54  [345] ВТБ: в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд
Бизнес

ВТБ: в 2024 году на каждую вторую ипотеку придется один автокредит

04 июня 2024 19:33  [105] Бизнес

На фоне восстановление авторынка, развития субсидированных программ производителей, господдержки и смещения спроса физлиц с необеспеченных на залоговые продукты в 2024 году автокредитование обновит рекорд. По оценке ВТБ, выдачи на рынке могут достичь 2,4 трлн рублей и на 60% превысить результат 2023 года. Таким образом, на автокредитование впервые придется до половины объема продаж ипотеки. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2024 озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Преодолев последствия пандемии ковида, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов, автокредитование в 2024 году стало самой динамичной отраслью розничного рынка. По оценке ВТБ, по итогам пяти месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными продажи автокредитов в целом по России составили более 960 млрд рублей, что вдвое превышает прошлогодние результаты.

Повышенные темпы роста сегменту обеспечивает постепенное восстановление авторынка за счет увеличения производства отечественных машин, развития господдержки, поступления в страну значительного числа новых брендов из КНР и запуска специальных условий покупки их в кредит. Так, в январе-мае выдачи кредитов на китайские автомобили на первичном рынке выросли по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, а их доля в продажах достигла почти 50% (+20 пп за год).

По прогнозам ВТБ, повышенный спрос заемщиков сохранится до конца второго квартала. В результате по итогам апреля-июня продажи автокредитов в России могут примерно на 20% превысить показатель за первые три месяца.

"В этом году розничный рынок развивается в условиях высокой ключевой ставки и "охлаждающих" мер ЦБ РФ, что ожидаемо снизило доступность заемных средств для россиян. В первую очередь – ипотеки и кредитов наличными, что повлияло на объемы их выдач к 2023 году. В то же время автокредитование на фоне восстановления авторынка и реализации отложенного спроса стало локомотивом розницы. Мы не исключаем, что во втором полугодии сегмент может "охладиться", в том числе из-за ужесточения политики регулятора. Но за счет опережающего роста итоговые продажи на рынке в этом году могут достичь максимальных 2,4 трлн рублей. Таким образом, впервые на автокредитование придется до половины объема выдач ипотеки, которая ранее росла рекордными темпами", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Ипотека Кредит
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph