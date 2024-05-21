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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" в июне посетят 19 муниципалитетов области

05 июня 2024 10:07  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В июне "Поезда здоровья" посетят 70 населённых пунктов, расположенные в 19 муниципалитетах области. Каждую неделю приём пациентов и необходимые лабораторные исследования будут вести специалисты в нескольких мобильно-диагностических комплексах.

Как сообщили в региональном Минздраве, на неделе с 3 по 7 июня "Поезда здоровья" работают в Балахнинском, Краснобаковском и Сергачском округах, в Перевозе и Кулебаках.

С 10 по 14 июня специалисты будут принимать жителей Ардатовского, Вадского, Воскресенского и Спасского округов, а также Московского района Нижнего Новгорода.

С 17 по 21 июня "Поезда" сделают остановки в населённых пунктах Володарского, Воротынского, Семеновского и Сосновского округов, а также в Арзамасе.

С 24 по 27 июня медики прибудут в Вачский, Дальнеконстантиновский и Лысковский округа, на Бор и в Нижегородский район областного центра.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

Для повышения качества оказания медицинской помощи медики НОКБ им. Семашко сотрудничают с коллегами из других медучреждений. Например, по запросам муниципалитетов в совместную бригаду медиков включаются специалисты Нижегородской областной стоматологической поликлиники, которые проводят осмотры и лечат жителей отдельных населённых пунктов.

Главврач НОКБ им. Семашко Сергей Богданов рассказал,ч то с начала года на приёме специалистов "Поездов здоровья" побывало уже более 20 тысяч нижегородцев. Они получили порядка 35 тысяч консультаций и прошли свыше 87 тысяч исследований. Обследование позволило выявить почти 4,6 тысячи случаев заболеваний.

Как отметили в Минздраве, работа мобильно-диагностических комплексов нацелена на повышение качества и продолжительности жизни людей - в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

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Теги:
Здравоохранение Поезда здоровья
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