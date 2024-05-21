Банк "Тинькофф" официально переименовался в "Т-Банк" Политика

"Тинькофф Банк" провёл ребрендинг и теперь называется "Т-Банк". Из названия окончательно исключено упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом. Об этом заявила пресс-служба банка.

"Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально. Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели "Т" в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике", - цитирует информационное сообщение телеканал "360".

Сопутствующие сервисы также были переименованы в Т-кухня, ТWork, T-Game. Сменил название и Telegram-канал банка. Вслед за названием пройдёт постепенная замена дизайна пластиковых карт и банкоматов.

В компании подчеркнули, что смена названия никак не повлияет на работу карт, сервисов и приложений. Смена юрлица в документах будет проводиться постепенно, добавили в банке.

В 2020 году Олег Тиньков* заявил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка, затем стало известно о продаже акций TCS Group. В 2022 году бизнесмен решил судиться за имя кредитной организации, и она анонсировала ребрендинг. В феврале 2024 года Тинькова внесли в реестр иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.