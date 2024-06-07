Глеб Никитин: "Развитию социальной сферы особое внимание уделяет президент Владимир Путин" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем социального работника.

"Уважаемые социальные работники! Дорогие ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия связана с постоянным взаимодействием с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, кому нужна помощь и забота. Зачастую это касается не только бытовых вопросов, но и моральной поддержки. Доброе слово, искреннее участие, чуткость, душевное общение, эмпатия – важность этих качеств в вашей работе сложно переоценить. Для многих своих подопечных, особенно одиноких, вы становитесь по-настоящему родными людьми", - говорится в тексте поздравления.

"Развитию социальной сферы особое внимание уделяет Президент России Владимир Путин. С каждым годом растут объемы поддержки и число ее адресатов. Не менее важной задачей является развитие учреждений социальной сферы, обеспечение комфортных условий и для посетителей, и для специалистов. В вашу сферу деятельности в последние годы приходят новые технологии и подходы, но при этом гуманистическое начало остается неизменным.

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть на выбранном профессиональном пути вас всегда поддерживает осознание правильности и важности своего дела!", - сказал губернатор.