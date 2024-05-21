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Общество

"Теплоэнерго" с 13 по 16 июня проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали

05 июня 2024 13:12  [46] Общество

Плановые гидравлические испытания второй, четвертой и пятой очередей магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО "Теплоэнерго" - Нагорной теплоцентрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода начнутся 13 июня с 9 утра.

Как сообщает пресс-служба "Теплоэнерго", проверка сетей на прочность и плотность будет проходить до 16 июня и затронет трубопроводы в районе улиц Белинского, М. Горького, Большая Покровская, Ковалихинская, Тимирязева, а также Пушкина и ряда других.

Участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонта и заменены до начала отопительного сезона.

Для обеспечения безопасности во время проведения гидравлических испытаний температура сетевой воды будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.

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Теги:
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