Нижегородский минсельхоз подготовил план борьбы с борщевиком на 2024 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минсельхоз подготовил план борьбы с борщевиком Сосновского на 2024 год, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, ведомство планирует очистить от этого вредоносного растения 700 га сельхозземель.

Также меры по противодействию борщевику на уровне региона принимают администрации районов, частные лица.

По данным на текущий год, общая площадь земель, охваченных борщевиком, составляет порядка 6,4 тыс. га (в 2023 году этот показатель был на уровне 6,3 тыс. га).

Ранее сообщалось, что единую региональную программу по борьбе с борщевиком Сосновского планируется создать в Нижегородской области.