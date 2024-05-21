ОМК будет проводить профориентационные мероприятия в Ардатовском и Вознесенском районах Общество

Фото: Кирилл Макаров, ОМК

Промышленная группа ОМК, у которой в Выксе Нижегородской области находится металлургический завод с 16-тысячным коллективом, будет сотрудничать с администрациями Ардатовского и Вознесенского районов. Соглашения о сотрудничестве до 2027 года подписали 4 июня в Выксе.

Группа ОМК организует в Ардатове и Вознесенском направления дополнительного профессионального образования. Сотрудники предприятия будут проводить профориентационные мероприятия для школьников и студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства на выксунский завод компании.

Кроме того, у жителей районов появится возможность участвовать в целевых грантовых программах и получать финансирование на социальные проекты от компании.

Уже сейчас на выксунском заводе ОМК работает более 200 сотрудников из Ардатова и Вознесенского. Каждый из них кроме основной заработной платы пользуется всеми льготами предприятия, включая компенсацию проезда и бесплатное питание. В рамках соглашения для местных жителей будут разработаны совместные программы по информированию о карьерных возможностях на выксунском заводе ОМК.

"Заключение этих соглашений - это часть наших долгих взаимоотношений с администрациями Ардатова и Вознесенского. Выкса – соседний с этими районами город – менее часа в пути. На нашем заводе уже работает множество сотрудников из этих районов, и мы заинтересованы, чтобы их было больше. Для людей это стабильный высокий доход, возможность пользоваться всеми льготами, которые есть в ОМК, расти как профессионалы. Мы уверены, что соглашение поможет привлечь квалифицированных специалистов, которые до этого момента в силу разных причин не рассматривали для себя развитие карьеры за пределами своего района и не знали о возможностях обучения и получения новой востребованной профессии в стабильной металлургической отрасти. Территориям же это даёт дополнительных налогоплательщиков и также поддержку предприятия. Компания же получает трудолюбивых сотрудников, и это чистая правда – ардатовцы и вознесенцы не боятся работы и быстро вливаются в металлургию. Мы также ведём большую работу со студентами и школьниками и рады помогать с выбором профессии и трудоустройством в дальнейшем. Это не просто партнёрство, это еще и соседство: доброе, взаимное и практичное", - прокомментировал подписание Александр Барыков.

Глава Ардатовского муниципального округа Георгий Жданкин отметил необходимость проработки вопроса по привлечению кадров на предприятие. Глава Вознесенского муниципального округа Иван Мартынов отметил, что соглашение также позволит обсудить сотрудничество с ОМК в области социально-экономического развития территории районов.