Пенсионеры со всей Нижегородской области приняли участие в Чемпионате по компьютерному многоборью Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся финал регионального этапа XIV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он проходит по инициативе Союза пенсионеров России в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия".

На площадке Нижегородского филиала Самарского государственного университета путей сообщения собрались более 60 участников из всех муниципалитетов региона – победители отборочных соревнований в своих городских и муниципальных округах.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, Чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров является ярким примером эффективности мер по реализации государственной политики, направленной на сохранение физического здоровья и социальной активности россиян старшего поколения.

"Сегодня на соревнования – а они проводятся в Нижегородской области 14-й раз - приехали представители всех 58 муниципалитетов региона, а самому старшему участнику - 82 года! Это итоги и многолетней работы Союза пенсионеров, и партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение", и внимания к теме активного долголетия органов исполнительной власти и депутатского корпуса. Вот так мы совместными усилиями помогаем современным пенсионерам приобрести новые компетенции, сделать их жизнь интересной и комфортной, поскольку сейчас цифровые технологии – это и расширение круга общения, и возможность дистанционно сделать покупки, и способ заработка, и многое-многое другое", - сказал Владимир Тарасов.

Он также отметил, что в рамках партпроекта в регионе регулярно проводятся уроки компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Осваивать современные технологии им помогают и цифровые волонтеры, и активисты "Молодой Гвардии" на площадке Штаба общественной поддержки.

Ежегодно чемпионаты в регионе проходят при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области.

"Знание персонального компьютера и умение пользоваться интернетом на сегодняшний день – одно из главных условий успешной адаптации в обществе. Эти умения способствуют улучшению качества жизни, дают новые возможности общения, которого после выхода на пенсию становится все меньше. Пожилой человек, благодаря освоению новых навыков, становится более стрессоустойчивым, быстрее адаптируется в быстро меняющихся условиях, что положительно сказывается на качестве жизни и продлении активного долголетия", - отметил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.

Участники сражались в номинациях: "женщины", "мужчины" и впервые в этом году в новой номинации "семейные пары". Они должны были показать свои навыки работы в поисковой системе, с яндекс-картами, знания правил безопасности при использовании интернета и других задачах.

"Сначала немного растерялась – были некоторые вопросы, которые вызвали трудности. Но я сориентировалась, собралась, сделала последующие задания и потом вернулась к самому сложному и все-таки осилила. Я собой довольна. Это очень полезное мероприятие, я поднялась выше на какую-то ступеньку в своих знаниях", - поделилась впечатлениями Наталья Тихонова из Большеболдинского района.

Финалисты получили грамоты и призы. Все участники были награждены благодарственными письмами и памятными подарками от "Единой России".

Первые места на областном чемпионате в этом году заняли: среди мужчин – Владимир Прокошев (67 лет, Краснобаковский округ), среди женщин лучше всех оказалась Екатерина Симченко (60 лет, Варнавинский округ), а самой "продвинутой" парой в пользовании ПК стали супруги Нина и Сергей Чегодаевы (63 и 62 года, Дальнеконстантиновский округ).

Победители областного этапа будут представлять Нижегородскую область на всероссийском финале чемпионата.

Напомним, цель проведения чемпионата - популяризация среди лиц пожилого возраста и пенсионеров движения по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в информационной среде, продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также развитие системы обучения компьютерной грамотности.

Создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".