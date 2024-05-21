Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
06 июня 2024 17:36  [63] Нижегородцы чаще остальных жителей России приобретают системы безопасности
06 июня 2024 14:10  [150] "ТНС энерго НН" расторгает договор с управляющей компанией Нижнего Новгорода
06 июня 2024 13:43  [134] ВТБ: в 2024 году продажи розничных кредитов на рынке снизятся на 10%
06 июня 2024 13:06  [159] МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии добра"
06 июня 2024 11:19  [178] МегаФон и "Газпром межрегионгаз" обсудили цифровизацию контроля за поставками газа
06 июня 2024 11:05  [161] ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников
06 июня 2024 08:12  [209] Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика для ЖКХ
05 июня 2024 18:15  [276] Как сжать PDF? Компрессор для сжатия PDF файлов
05 июня 2024 17:53  [309] ВТБ запускает новую модель обслуживания клиентов малого бизнеса
05 июня 2024 16:21  [286] Предприниматели из трёх муниципалитетов приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Дзержинск
Бизнес

Нижегородцы чаще остальных жителей России приобретают системы безопасности

06 июня 2024 17:36  [63] Бизнес

Фото: МТС

Компания МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием нижегородцев обезопасить жилье в сезон летних отпусков.

Аналогичный тренд фиксировался и в прошлом году, однако в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения в регионе оказались выше мая 2023 года на 82%. При этом больше других жителей России системы безопасности приобретали жители Москвы, Нижегородской области, Ставропольского края, Карелии и Владимирской области.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала года средняя цена снизилась на 2% до 3078 рублей. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж.

Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph