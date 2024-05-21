Новые тротуары появятся в Лопатинском овраге Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители администрации Нижегородского района и подрядной организации проверили выполнение работ по благоустройству Лопатинского и Касьяновского оврага в рамках проекта ФКГС.

Как рассказал глава района Алексей Рыболовлев, работы ведутся в ежедневном режиме.

Так, в настоящее время на территории Касьяновского оврага ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети. Продолжается подготовка основания под укладку асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек, а также проходят монтажные работы для прокладки кабелей освещения. Также прокладываются сети ливневой канализации.

Проект благоустройства Касьяновского и Лопатинского оврагов (2-я очередь благоустройства) в 2024 году включает в себя устройство дорожно-тропиночной сети, установку новых лестничных сходов, устройство сетей наружного освещения, комплексное озеленение территории, а также установку малых архитектурных форм.

Ранее сообщалось, что Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят в 2024 году.