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Политика

Форум "ГосСтарт" пройдет в Нижнем Новгороде в ноябре

06 июня 2024 19:08  [74] Политика

Фото: Росмолодежь

Началась регистрация на Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" платформы Росмолодёжь.События, который объединит свыше 300 молодых управленцев госсектора. Об этом сообщили в ведомстве.

Перспективы молодёжи на государственной службе обсудят в Нижегородской области с 6 по 8 ноября 2024 года. Участников ждут лекции и мастер-классы от руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертов в области развития кадрового потенциала и профессиональной культуры, образовательные сессии, экспертные консультации с участием квалифицированных спикеров страны.

"Форум "ГосСтарт" – ключевое место встречи госслужащих страны, точка взлёта молодых и амбициозных управленцев госсектора. На базе одноименного круглогодичного молодёжного образовательного центра в Нижнем Новгороде мы соберём самые интересные практики, которые сегодня реализуют молодёжные советы в федеральных органах исполнительной власти, презентуем проекты в сфере добровольчества, которыми гордятся регионы", – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Отдельным треком станет детская программа: старшеклассникам, студентам, молодым государственным служащим презентуют план стажировок в органах исполнительной власти, а также новый формат – кросс-стажировки. Участниками станут сотрудники госсектора, студенты профильных направлений и активисты "Движения Первых". Финалисты форума смогут попасть в кадровый резерв программы "ГосСтарт".

"Форум предоставляет молодым управленцам возможность продемонстрировать свой потенциал на федеральном уровне. Это площадка для плодотворного обмена идеями и запуска перспективных проектов. Приглашенные эксперты обеспечат высокую практическую ценность мероприятия. Участники три дня проведут в Нижнем Новгороде, чтобы заявить о себе, найти единомышленников и запустить реальные проекты, смогут обсудить перспективы работы и создать масштабное сообщество управленцев госсектора", – отметил руководитель круглогодичного молодёжного образовательного центра "ГосСтарт" Иван Калмыков.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с молодыми госслужащими и студентами в КУПНО.

          

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Теги:
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