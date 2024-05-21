ОМК представил на ПМЭФ-2024 опыт трудоустройства людей с инвалидностью в Выксе Бизнес

Фото: фотобанк Росконгресса, Евгений Реутов

Треть соискателей с инвалидностью, которые обратились в первый инклюзивный центр по трудоустройству в городском округе Выкса (Нижегородская область), получили работу по формату аренды рабочих мест. Это стало возможным благодаря изменениям в закон о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью.

О преимуществах этого подхода и о формировании инклюзивной среды в малом городе на примере Выксы рассказала генеральный директор благотворительного фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина. Она выступила на Петербургском международном экономическом форуме в панельной дискуссии "Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии", которая прошла 6 июня.

По словам Юлии Мишиной, благодаря изменившемуся закону о квотировании рабочих мест любое предприятие может финансировать фонд заработной платы общественной организации, где есть фактически работающие сотрудники с инвалидностью. Получается, что люди работают в одной компании, а затраты на их обеспечение берут партнеры, закрывающие квотируемые места.

"Практика аренды рабочих мест позволила нам трудоустроить более 30 человек в компании малого бизнеса, которые раньше просто не могли позволить себе расширение штата. При этом все затраты на заработную плату этих сотрудников несет крупный бизнес. Например, промышленная группа ОМК, чей завод в Выксе является градообразующим, оплачивает заработную плату для 20 сотрудников, часть из которых сегодня помогают расширять возможности социального бизнеса в Выксе. Практику аренды рабочих мест пока не все освоили, но наш инклюзивный центр "Работа есть" готов способствовать внедрению этого инструмента для крупного бизнеса", - отметила Юлия Мишина.

В центре содействия трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть", который открыли в Выксе при поддержке фонда "ОМК-Участие" и Фонда президентских грантов, люди с инвалидностью трудятся и проходят стажировки в мыловаренной, свечной и керамической мастерских. В стадии запуска находится типографская мастерская. С начала проекта по трудоустройству людей с инвалидностью за услугами обратились 130 соискателей, 90 человек из них устроили на постоянные или временные вакансии. В Выксе создали 32 новых рабочих места в рамках исполнения законодательства об альтернативном квотировании. 28 работодателей стали партнерами проекта.

"Сегодня в Выксе удалось создать работающую модель трудоустройства, которую можно тиражировать в другие города и регионы: соискатели получают не только помощь в составлении резюме и поиске вакансий, но и сопровождаемое трудоустройство, стажировки, общение с психологом", - добавила Юлия Мишина.

Промышленная группа ОМК, которая является одним из крупнейших работодателей Нижегородской области, также внедряет инклюзивное трудоустройство. К концу 2023 года число сотрудников с инвалидностью в компании выросло на четверть и достигло 354. 70% из них – это рабочие, 25% – специалисты и 5% – руководители.

СПРАВКА:

Группа ОМК и фонд "ОМК-Участие" вносят системные изменения в формировании инклюзивной среды Выксы, помогают людям с инвалидностью расширять спектр получаемой помощи от профильных специалистов, создают условия для образования, социализации, посещения культурных и просветительских мероприятий, поиска работы на открытом рынке и в специализированных мастерских.

О фонде

Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства "ОМК-Участие" основан в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников промышленной группы ОМК. Начав с оказания адресной помощи семьям, за 15 лет фонд вырос до организации, которая помогает решать масштабные социальные задачи в регионах, где работают предприятия ОМК.