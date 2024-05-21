Маршрут Э-12 запустят от метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" с 10 июня Общество

Начало работы электробусного маршрута Э-12 от станции метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" запланировано на 10 июня. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, в час пик на маршруте будут задействованы 4 электробуса.

Новый маршрут свяжет отдаленные микрорайоны Автозаводского района с северными проходными Горьковского автозавода. С указанной даты расписание Э-12 будет доступно на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что время работы электробусного маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде будет увеличено.