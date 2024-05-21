Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2024 11:06  [30] Маршрут Э-12 запустят от метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" с 10 июня
07 июня 2024 10:52  [30] Девелопер "Самолёт" вложит 14 млрд рублей в жилой проект в Нижнем Новгороде
07 июня 2024 09:46  [104] Около 14,6% снятых с нижегородцев клещей переносили опасные заболевания
07 июня 2024 09:21  [108] Химики ННГУ разработали новый метод синтеза "базы" многих современных лекарств
07 июня 2024 08:56  [118] Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём
07 июня 2024 07:56  [149] Правительство РФ намерено синхронизировать школьную программу и ЕГЭ в 2025 году
07 июня 2024 07:38  [363] Глеб Никитин вдохновился стихами Пушкина и написал посвящение Нижнему Новгороду
07 июня 2024 07:19  [203] Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store
06 июня 2024 18:54  [238] Проблему регулирования электросамокатов обсудили в нижегородском Заксобрании
06 июня 2024 18:02  [249] Новые тротуары появятся в Лопатинском овраге
Общество

Маршрут Э-12 запустят от метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" с 10 июня

07 июня 2024 11:06  [30] Общество

Начало работы электробусного маршрута Э-12 от станции метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" запланировано на 10 июня. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, в час пик на маршруте будут задействованы 4 электробуса.

Новый маршрут свяжет отдаленные микрорайоны Автозаводского района с северными проходными Горьковского автозавода. С указанной даты расписание Э-12 будет доступно на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что время работы электробусного маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде будет увеличено.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph