Маршрут Э-12 запустят от метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" с 10 июня

Начало работы электробусного маршрута Э-12 от станции метро "Пролетарская" до ЖК "Торпедо" запланировано на 10 июня. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".
Согласно информации, в час пик на маршруте будут задействованы 4 электробуса.
Новый маршрут свяжет отдаленные микрорайоны Автозаводского района с северными проходными Горьковского автозавода. С указанной даты расписание Э-12 будет доступно на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.
Ранее сообщалось, что увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что время работы электробусного маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде будет увеличено.
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