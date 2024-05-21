Проект "Наша семья - наша Победа!" для ветеранов СВО стартовал в Санкт-Петербурге Общество

Фото: фонд "Защитники Отечества"

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева объявила о старте культурной части проекта "Наша семья – наша Победа!".

Как сообщает пресс-служба фонда, в рамках проекта, приуроченного к Году семьи и годовщине работы организации, пройдут мероприятия для ветеранов спецоперации и семей героев.

Первое культурное мероприятие прошло в Михайловском театре Санкт-Петербурга, на гала-концерте звезд оперы и балета. Зрителями стали ветераны СВО и их родные.

Анна Цивилева отметила, что фонд "Защитники Отечества" уже второй раз участвует в совместном проекте с МХАТ им. Горького. Предложение сделать культурную программу поступило от художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

"Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия. Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен. Важно, чтобы герои проводили вместе с родными как можно больше времени. Это настоящая культурная реабилитация", – отметила Анна Цивилева.

Мероприятия будут проходить во всех региональных филиалах фонда "Защитники Отечества" до 9 мая 2025 года.

