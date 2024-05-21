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Бизнес

ВТБ поддерживает развитие химической промышленности в Нижегородской области

07 июня 2024 11:53  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ профинансирует создание инновационных производств химического холдинга "НОРКЕМ", а также первый девелоперский проект компании в Нижнем Новгороде. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель правления АО "НОРКЕМ Холдинг" Владимир Дмитриев.

При поддержке банка ГК "НОРКЕМ" планирует запустить в Нижегородской области новое производство синтетических высших жирных спиртов (СВЖС) методом оксо-синтеза. Технология предназначена для создания основы производства поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые широко используются в нефтедобыче, строительстве, обогащении руд, производстве смазочно-охлаждающих жидкостей, бытовой химии и косметики. По данным компании, для удовлетворения потребностей РФ и стран ЕврАзЭС в СВЖС оптимальное решение – строительство завода мощностью до 50 тыс. тонн в год. Инвестиции в новое производство оцениваются в размере 11,5 млрд рублей. Второй проект с инвестициями до 10 млрд рублей предполагает строительство завода мощностью до 22 тысяч тонн окиси пропилена и бутилена. Эти продукты также пользуются большим спросом на российском сырьевом рынке.

"Мы видим высокую инвестиционную активность предприятий химического комплекса. Они успешно адаптировались к экономическим изменениям и продолжают развитие в условиях повышенного спроса на свою продукцию среди других отраслей отечественного производства. Увеличение технологических возможностей и инновации в химической промышленности требуют значительных инвестиций. Мы рады предоставить свои компетенции и финансовые ресурсы для реализации новых проектов ГК "НОРКЕМ", которые будут способствовать укреплению технологического суверенитета экономики", – прокомментировал Руслан Еременко.

"Мы уверены, что наша новая технология станет важным шагом в развитии российской химической промышленности, которая на данный момент полностью зависит от импорта ВЖС. Ряд ПАВ, разработанных ГК "НОРКЕМ" на основе именно синтетических высших жирных спиртов, уже были протестированы в процессе нефтедобычи в Западной Сибири. Их применение позволило увеличить коэффициент извлечения углеводородов на 21%, что доказало эффективность использования ВЖС этого типа. Следующий этап – строительство завода и начало производства", – отметил Владимир Дмитриев.

ВТБ также предоставит ГК "НОРКЕМ" финансирование строительства в центре Нижнего Новгорода многофункционального комплекса с апартаментами на верхних этажах. Общая площадь 17–этажного здания составит 15 тыс. квадратных метров. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

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Теги:
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