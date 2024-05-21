Российский топливный рынок стабилизировался к началу лета, сообщает ТАСС.
Как отметил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев, в настоящее время на рынке топлива наблюдается стабилизация.
В том числе, это проявляется в снижении оптовых цен. По словам замглавы ФАС, ситуация в этой отрасли "достаточно хорошая сейчас".
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по развитию экономики предложения поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива.
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