"Digitalogia. Новое поколение": "Ростелеком" и "Кванториум" подвели итоги конкурса видеороликов

"Ростелеком" и Центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум" завершили межрегиональный конкурс видеороликов "Digitalogia. Новое поколение". В проекте приняли участие 85 воспитанников творческих студий из 20 российских городов.
Ребята создавали видеоролики о пользе интернета, возможностях искусственного интеллекта и безопасном поведении в сети. Работы принимались в номинациях "Видеоролик" и "Анимация" в индивидуальном и командном исполнении. В состав жюри конкурса вошли представители провайдера и педагоги технопарка.
Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" поддерживает идею грамотного взаимодействия любого поколения с виртуальной средой. И, конечно, в первую очередь, молодым необходимо расширять границы познаний о новом цифровом мире — им в нем жить. Во время подготовки к съемкам ребята глубоко погружались в тему, а полученные знания помогли авторам роликов доходчиво рассказать о подводных камнях онлайн-пространства и предложить свои решения противодействия угрозам".
Олег Седов, директор по развитию направления кибербезопасности для населения ГК "Солар", член жюри:
"Большое внимание участники конкурса уделили теме кибербуллинга. Хорошо, что дети знают, как реагировать на травлю в социальных сетях: не отвечать на агрессивные сообщения, блокировать хейтеров, обращаться за поддержкой к друзьям, родителям или учителям, сообщать о негативных комментариях администратору интернет-ресурса".
Виктория Родионова, призер конкурса видеороликов, учащаяся тамбовской медиашколы "Телешко":
"Я создала ролик о плюсах и минусах искусственного интеллекта. Несомненное достоинство нейросетей в их способности обрабатывать большие объемы информации. В отличие от людей они не устают и могут работать непрерывно. Но легко причинят и вред. Есть программы, которые имитируют общение с реальным человеком, ими могут воспользоваться мошенники, поэтому всегда важно помнить об онлайн-безопасности".
Победителями и призерами конкурса признаны:
в номинации "Видеоролик" (индивидуальное участие) —
1-е место. София Гречухина, Тамбов, медиашкола "Телешко";
2-е место. Софья Строкова, Тамбов, медишкола "Телешко";
3-е место. Виктория Родионова, Тамбов, медиашкола "Телешко";
в номинации «Видеоролик» (командное участие) —
1-е место. Дарья Малькова, Ульяна Григорьева, Ясногорск Тульской области, Центр цифрового образования детей "IT-куб";
2-е место. Ульяна Илистанова, Кира Ацеховская, Уфа, медиашкола "Телешко";
3-е место. Вероника Сайгина, Карина Папаникола, Уфа, медиашкола "Телешко";
в номинации "Анимация" (индивидуальное участие) —
1-е место. Ксения Медникова, Ульяновск, Дворец творчества детей и молодежи;
в номинации "Анимация" (командное участие) —
1-е место. Арина Дмитриенко, Юрий Калинин, Сергей Дрожецкий, Барнаул, Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22».
Видеоролики победителей и призеров можно посмотреть в группе «ВКонтакте» Детские технопарки "Кванториум".
DigitaLogia — совместный образовательный онлайн-проект компании "Ростелеком" и Центра молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум", который реализуется с 2021 года. Познакомиться с предыдущими видеокурсами можно на сайте "Ростелекома".
Фото сгенерировано в нейрошлюзе "Ростелекома"
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