Благоустроенный сквер появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на месте заброшенной территории Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Современный сквер с различными локациями для отдыха горожан появится этим летом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на месте заброшенной территории. Заросший пустырь на улице Мончегорской благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как идут работы, проверил "партийный десант "Единой России" в составе руководства района, актива партпроектов "Городская среда" и "Единая страна – доступная среда", депутатов и общественных контролеров.

"Эта территория рядом с озером когда-то была популярным местом отдыха для тех, кто строил микрорайон, и его первых жителей. И мы решили возродить это пространство, сделать здесь многофункциональную благоустроенную зону для горожан любого возраста. Объем работ масштабный. Убрали сухостой, заросли кустарников, подготовили основание для мощеных поверхностей. Здесь появится скейт-парк, пешеходные дорожки, газоны, лавочки. Сквер полностью будет оборудован освещением. И главное – это происходит с участием и при поддержке жителей, которые активно голосовали за благоустройство, вносили свои предложения в проект, а сейчас внимательно следят за ходом работ", - сообщил глава администрации Автозаводского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Нагин.

Региональный координатор партпроекта "Городская среда", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов также отметил, что работа по благоустройству должна строиться на основе пожеланий жителей.

"Сама концепция этого пространства мне нравится. В проект включена как активная зона для молодежи, которая сможет здесь заниматься на скейтбордах и велосипедах, так и локации тихого отдыха для людей старшего возраста и мам с маленькими детьми. Благодаря участию жителей на всех этапах проекты благоустройства получаются по-настоящему адресными и востребованными", - сказал координатор партпроекта.

Особое внимание участники «партийного десанта» уделили созданию на объекте доступной среды.

"Важно, чтобы маломобильным людям и мамам с колясками здесь было удобно перемещаться по территории, попасть на любую локацию. Обсудили сегодня эти нюансы в проекте и их реализацию. Будем контролировать ход работ также и в этом направлении", - сказал региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

По словам руководителя подрядной компании "Автодорстрой" Алексея Ефремова, на данный момент выполнено порядка 50% запланированных работ. Из-за паводка были задержки в исполнении контракта, но подрядчик заверил, что при благоприятных погодных условиях работы будут завершены в срок - к 15 июля текущего года.

Во время мониторинга активные жители - общественные контролеры партпроекта «Городская среда» смогли задать интересующие их вопросы главе района, депутатам и представителям подрядчика о ходе благоустройства.

"Мы следим за работой каждый день, общаемся с местными жителями, узнаем их пожелания, замечания. Потом передаем это нашему куратору и в администрацию. Также заполняем специальный журнал общественного контроля", - рассказала общественный контролер Нина Ручкина.

Отметим, что за благоустройство территории на улице Мончегорской в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" проголосовали почти семь тысяч человек.

Как отметил Владимир Беспалов, в этом году по нацпроекту в Нижегородской области будет благоустроено порядка ста общественных пространств.

"Различные объекты благоустройства в этом году будут реализованы и в городах, и в небольших сельских поселениях. И совместно с администрацией муниципалитетов, депутатским корпусом, общественными активистами организуем контроль с выездами на регулярной основе. Это позволит в оперативном порядке реагировать, если возникнут какие-то проблемные вопросы в производстве работ, и принять соответствующие меры, чтобы все было сделано качественно и в срок. Я надеюсь, что так оно и будет", - резюмировал Владимир Беспалов.

Напомним, благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по инициированному Президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В основе программы "Формирование комфортной городской среды" - проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.